العثور على 7 جثث على شاطئ في شمال غرب الجزائر

عثر على جثث سبعة أشخاص على شاطئ بولاية مستغانم شمال غرب الجزائر، السبت، يرجح أنها جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر وسط الأحوال الجوية السيئة على سواحل البلد، حسبما أعلنت الحماية المدنية.وأفادت مديرية الحماية المدنية لولاية مستغانم في بيان: "لفظت أمواج البحر سبعة جثث متحللة بشاطئ الاخوة الثلاتة بخروبة، صبيحة يوم السبت، حوالي الساعة التاسعة صباحا (8،00 ت غ)".وأوضح البيان أنها جثث أربع نساء وثلاثة رجال "تترواح أعمارهم بين 16 و30 سنة"، مضيفا أنه "تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم".ولم يتم تحديد ظروف غرق الأشخاص، لكن من المرجح أنهم كانوا يحاولون الوصول الى أوروبا في ظل أحوال جوية رديئة ورياح قوية تخيّم على شمال الجزائر منذ عدة أيام.وتابع البيان: "تبقى ملابسات الحادث محل تحقيق من طرف المصالح المختصة".وانتشلت الحماية المدنية، الجمعة، جثة صياد كان مفقودا منذ 26 ديسمبر، بعد ان أوقفت فرق الإنقاذ عمليات البحث عنه "نظرا لهيجان البحر".ورغم حالة البحر، فإن محاولات الهجرة لم تتوقف، حسب حصيلة وزارة الدفاع التي أوقفت في الفترة بين 23 و29 ديسمبر 152 مرشحا للهجرة باستخدام القوارب، منهم 50 أجنبيا.