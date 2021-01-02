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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

السبت 02/يناير/2021 - 03:02 م
جريدة الدستور
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تعمل وزارة الكهرباء على تسهيل طرق الدفع الإلكتروني للمواطنين، ويقوم المواطنون حاليًا بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا، وذلك في إطار التيسير على المواطنين بعد جائحة كورونا، ويبحث الكثير عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا.

ويقدم لكم موقع "الدستور" خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا، بالاسم ورقم العداد، وتصدرت الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا قائمة مؤشرات محرك البحث جوجل للكلمات الأكثر بحثُا في مصر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية. (من هنا)

- الخطوة الثانية: الضغط على قسم الخدمات.

- الخطوة الثالثة: اضغط هنا للدخول إلى الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- الخطوة الرابعة: تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- الخطوة الخامسة: إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الخطوة السادسة: الضغط على زر استعلام.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن في 9 يونيو الماضي عن زيادات جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، على النحو التالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.

الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 96 قرشًا بدلا من بسعر 82 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشًا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.

الشريحة السادسة من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشًا.

الشريحة السابعة التي تزيد عن 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع.

طرق دفع فاتورة الكهرباء 2021

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

حيث يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال فروع شركة الكهرباء المنتشرة على جميع مستوى الجمهورية.

كما يمكن دفع فاتورة الكهرباء 2021 عن طريق شركات المحمول أو مكاتب البريد المصري أو من خلال 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء، أو من خلال منافذ التحصيل الإلكترونية مثل "مصاري، وفوري، وأمان، وممكن، تمام، وسداد، وضمان".

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