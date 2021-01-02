عقب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب إضافة 4 فئات جدد لبطاقة التموين في مطلع يناير يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل حاليا لمعرفة طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 والتي حظيت على أعلى نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية.

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا عن فتح باب إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية في مطلع شهر يناير الحالي لـ 4 فئات هم الأكثر احتياجا وهم الأرامل والمطلقات والعمالة الغير منتظمة و الخاضعين لبرنامج التكافل والكرامة، خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي ظهر عقب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يخترق الجسم عن طريق الجهاز التنفسي ويعمل على إضعاف خلايا المناعة في الجسم ويدمر نشاط الأجهزة الحيوية مما يتسبب في الوفاة خاصة مع عدم وجود لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية له حتى الآن.

رابط إضافة الأفراد الجدد لبطاقة التموين

ويستطيع الراغبين في أضافة أبنائهم من الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة والحاصلين على معاش التكافل الكرامة إضافة أبنائهم إلى بطاقة التموين منذ 1 يناير الجاري عبر الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ( من هنا )، وذلك حرصا من الحكومة على مساعدة أكثر الفئات احتياجا للسلع الغذائية المدعمة من الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى أنتشاره إلى ركود اقتصادي عقب إغلاق المؤسسات والمصانع والشركات سواء كان جزئيا أو كليا .

خطوات إضافة أفراد إلى البطاقة التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 خلال شهر يناير المقبل وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر بوابة دعم مصر من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار خدمات التموين

اختيار إضافة مواليد جدد

كتابة بيانات صاحب البطاقة كاملة من واقع بطاقة الرقم الومي

كتابة رقم البطاقة التموينية

كتابة بيانات الأفراد الجدد المراد إضافتهم