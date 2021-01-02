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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خريطة الاجازات الرسمية لعام 2021

السبت 02/يناير/2021 - 03:01 م
جريدة الدستور
نوران إمام
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بالتزامن مع بداية العام الجديد 2021 ترصد "الدستور"  في السطور التالية قائمة الإجازات الرسمية والتي يترقبها المصريين في العام الجديد، كما أفاد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1193 والذي ينص على استحقاق العاملين في مصر على أخذ إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك في إطار الإجازات الرسمية في جميع محافظات الجمهورية سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي بالوزارات، أو في المصالح الحكومية، أو في الهيئات العامة، أو في وحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لما جاء بالقرار الوزاري.

-ترصد "الدستور" في السطور التالية الإجازات الرسمية لـ 2021

خريطة الإجازات الرسمية لعام 2021 

ـ إجازة عيد الميلاد القبطي، وتوافق هذا العام يوم الخميس 7 يناير 2021

ـ إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وتوافق هذا العام يوم الاثنين 25 يناير 2021

ـ إجازة عيد تحرير سيناء، وتوافق هذا العام يوم الأحد 25 أبريل 2021

ـ إجازة عيد العمال، وتوافق هذا العام يوم السبت 1 مايو 2021

ـ إجازة شم النسيم، وتوافق هذا العام يوم الاثنين 3 مايو 2021

ـ إجازة وقفة عيد الفطر المبارك وأيامه الثلاثة

ـ إجازة ثورة 30 يونيو، وتوافق هذا العام يوم الأربعاء 30 يونيو 2021

ـ إجازة يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وأيامه الأربعة

ـ إجازة عيد الثورة، وتوافق هذا العام يوم الجمعة 23 يوليو 2021

ـ إجازة رأس السنة الهجرية، وتوافق هذا العام يوم الاثنين 9 أغسطس 2021

ـ إجازة عيد القوات المسلحة، وتوافق هذا العام يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021

ـ إجازة المولد النبوي الشريف، وتوافق هذا العام يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021

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يذكر أن القرار نص على أنه يحق للموظفين أخذ الإجازات الرسمية، عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية المشار إليها سابقا، فبعد بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193، لسنة 2018، بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة، الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تضاف فقرة جديدة إلى عجز المادة الأولى، من القرار، وجاء النص كالآتي: "يجوز للحكومة، في الأحوال التي يقدرها رئيس الوزراء، استبدال يوم آخر مكان يوم في بداية أيام العمل بالأسبوع، أو نهايته بأي من أيام الإجازات المشار إليها سابقا".

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