أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيًا

تستمر عمليات البحث يوميا عبر المنصات الإلكترونية حول معرفة أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا، حيث ينتظر المسلمين في بقاع الأرض شهر رمضان المبارك، حيث يعد فرصة عظيمة لمغرفة الذنوب ومحو الخطايا حيث تغلغل فيه الشياطين، ويبحث الكثير عنه لاتخاذ كافة الاستعدادات للشهر الفضيل من تجيهز السلع الإستهلاكية به، وشراء مستلزمات الشهر، من الياميش، والزينة، والفوانيس، حيث توفر بعض الأسر مبالغ مالية لشراء جميع الاحتياجات قبل بداية الشهر بأيام.





وتختلف مظاهر أيام شهر رمضان 2021 من دولة لآخر من خلال طقوس الإفطار ، والشعائر، ولكنهم يجتمعون على قراءة القرآن والذكر وإطعام المساكين خلال الشهر، حيث يعد فرصة عظيمة للتقريب بين الناس وصلة الرحم، فيذهب المواطنين في مصر لصلاة التراويح في المساجد الكبرى في مصر وجميع المحافظات، إلا أنهم يتسارعون على الصلاة في الجامع الأزهر، والحسين، وباقي مساجد آل البيت.





أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا

من المقرر أن يكون أول أيام شهر رمضان 2021 يوم الثلاثاء 13 أبريل المقبل 2021، أي تبقى ما يقرب من 125 يوما على الشهر الكريم، وفقا لما كشفته الحسابات المبدئية، حيث أن عدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا.

فضل شهر رمضان المعظم

وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية توضح وتؤكد أهمية وفضل شهر رمضان الكريم، حيث قال تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، وأما في السنة النبوية فقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم:(مَن أَنفَقَ زوجَينِ في سبيلِ اللهِ، نودِيَ من أبوابِ الجنةِ: يا عبدَ اللهِ هذا خيرٌ، فمَن كان من أهلِ الصلاةِ دُعِيَ من بابِ الصلاةِ، ومَن كان من أهلِ الجهادِ دُعِيَ من بابِ الجهادِ، ومَن كان من أهلِ الصيامِ دُعِيَ من بابِ الرَّيَّانِ، ومَن كان من أهلِ الصدقةِ دُعِيَ من بابِ الصدقةِ.



