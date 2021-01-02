وحيد حامد لـ محمد الباز: تمنيت أن أرى نهاية الإخوان (فيديو)
السبت 02/يناير/2021 - 01:44 م
أحمد عارفطباعة
وكان آخر ظهور للراحل في مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته الـ42، حيث تم تكريمه خلال هذه الدورة وحاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من المهرجان.
أما آخر ظهور إعلامي للكاتب الكبير وحيد حامد بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي فكان منذ عدة أسابيع من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على فضائية النهار وتحدث وحيد حامد وقتها عن أحلامه التى تحققت ونصائحه للشعب المصري حيث قال إنه كان يتمنى أن يرى نهاية حقيقية لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أنه يرى أن الإخوان مصدر التخلف، ويريدون جر المصريين إلى الحياة البدائية.
ونصح وحيد حامد الشعب المصري قائلًا «أنصح المصريين بأن يأخذوا الدين من مصادره الحقيقية، وألا يستمعوا لكلام المصاطب، فأنا ضد المتأسلمين الذين لا يعرفون شيئًا عن الدين ويتحدثون به»، وطلب من المصريين أيضًا أن يهتموا بالعمل ثم العمل لأننا نضيع معظم أوقاتنا في اللاشئ.
واختتم حديثه: أشكر ربنا مرارا وتكرارا أن أنا قدرت أحمل رسالة بضمير حي يقظ، واندفعت اندفاع كامل نحو مصالح الوطن ولم أرَ أي شيء غير مصلحة المواطن أولا والناس اللى عايش وسطهم، فأعمالي وصلت للناس لأنني مكذبتش عليهم ولا نصبت ولا دجلت وكنت أمين جدا في نقل القصة الواقعية، واستطعت أن أواجه الفساد بكل أشكاله، فلم أبيع ضميري.
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أما آخر ظهور إعلامي للكاتب الكبير وحيد حامد بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي فكان منذ عدة أسابيع من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على فضائية النهار وتحدث وحيد حامد وقتها عن أحلامه التى تحققت ونصائحه للشعب المصري حيث قال إنه كان يتمنى أن يرى نهاية حقيقية لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أنه يرى أن الإخوان مصدر التخلف، ويريدون جر المصريين إلى الحياة البدائية.
ونصح وحيد حامد الشعب المصري قائلًا «أنصح المصريين بأن يأخذوا الدين من مصادره الحقيقية، وألا يستمعوا لكلام المصاطب، فأنا ضد المتأسلمين الذين لا يعرفون شيئًا عن الدين ويتحدثون به»، وطلب من المصريين أيضًا أن يهتموا بالعمل ثم العمل لأننا نضيع معظم أوقاتنا في اللاشئ.
واختتم حديثه: أشكر ربنا مرارا وتكرارا أن أنا قدرت أحمل رسالة بضمير حي يقظ، واندفعت اندفاع كامل نحو مصالح الوطن ولم أرَ أي شيء غير مصلحة المواطن أولا والناس اللى عايش وسطهم، فأعمالي وصلت للناس لأنني مكذبتش عليهم ولا نصبت ولا دجلت وكنت أمين جدا في نقل القصة الواقعية، واستطعت أن أواجه الفساد بكل أشكاله، فلم أبيع ضميري.
شاهد من هنا