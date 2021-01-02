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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

وحيد حامد لـ محمد الباز: تمنيت أن أرى نهاية الإخوان (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 01:44 م
جريدة الدستور
أحمد عارف
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وكان آخر ظهور للراحل في مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته الـ42، حيث تم تكريمه خلال هذه الدورة وحاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من المهرجان.

أما آخر ظهور إعلامي للكاتب الكبير وحيد حامد بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي فكان منذ عدة أسابيع من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على فضائية النهار وتحدث وحيد حامد وقتها عن أحلامه التى تحققت ونصائحه للشعب المصري حيث قال إنه كان يتمنى أن يرى نهاية حقيقية لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أنه يرى أن الإخوان مصدر التخلف، ويريدون جر المصريين إلى الحياة البدائية.

ونصح وحيد حامد الشعب المصري قائلًا «أنصح المصريين بأن يأخذوا الدين من مصادره الحقيقية، وألا يستمعوا لكلام المصاطب، فأنا ضد المتأسلمين الذين لا يعرفون شيئًا عن الدين ويتحدثون به»، وطلب من المصريين أيضًا أن يهتموا بالعمل ثم العمل لأننا نضيع معظم أوقاتنا في اللاشئ.

واختتم حديثه: أشكر ربنا مرارا وتكرارا أن أنا قدرت أحمل رسالة بضمير حي يقظ، واندفعت اندفاع كامل نحو مصالح الوطن ولم أرَ أي شيء غير مصلحة المواطن أولا والناس اللى عايش وسطهم، فأعمالي وصلت للناس لأنني مكذبتش عليهم ولا نصبت ولا دجلت وكنت أمين جدا في نقل القصة الواقعية، واستطعت أن أواجه الفساد بكل أشكاله، فلم أبيع ضميري.

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