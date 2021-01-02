اليوم.. بدء أسبوع أفلام وحيد حامد على «الحياة دراما»

أعدت قناة الحياة خريطة برامجية مختلفة لرثاء الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية، صباح اليوم السبت، فتبدأ قناة "الحياة دراما" أسبوع أفلام السيناريست الكبير وحيد حامد، حيث تعرض باقة من أفضل أعماله في السينما المصرية بدءا من الساعة الرابعة مساء اليوم.كان الكاتب الكبير وحيد حامد قد توفي صباح اليوم، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه إرثا كبيرا من الأعمال الفنية الخالدة في ذاكرة السينما المصرية، والتي ناقشت أزمات المجتمع المصري بعمق وصدق شديد.قدم وحيد حامد عددا من أهم أعمال السينما والدراما المصرية، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء".