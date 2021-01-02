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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

روابط المنصات التعليمية للمرحلة الثانوية

السبت 02/يناير/2021 - 03:19 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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ننشر روابط المنصات التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية التى تحدث عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستخدمها كل طلاب المرحلة الثانوية (العام) فى التعلم عن بعد.

وهي كالتالي: 

روابط المنصات التعليمية للمرحلة الثانوية 

موقع وزارة التربية والتعليم
http:www.moe.gov.eg
منصة التعليم المصرى وفيها تجميع لكل المنصات التعليمية
https:eduhub.moe.gov.eg
نظام ادارة التعلم من بنك المعرفة المصرى ويدخل الطالب بالحساب الموحد
https:lms.ekb.eg
منصة إدمودوتساعدك المنصة على التواصل مع معلمك وزملائك
https:geo.edmodo.com
بوابة المذاكرة الرقمية (المكتبة الرقمية )ويدخل الطالب فيها مباشرة بدون حساب
https:study.ekb.eg
منصة البث المباشر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالحساب الموحد عبر تطبيقteams
https:stream.moe.gov.eg
بوابة التعليم الالكترونى ومنها يصل الطالب الى النماذج الاسترشادية والكتب الدراسية
http:elearning1.moe.gov.eg
قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب
https:www.youtube.com/MoEEgyptEduStreamvideos
تطبيق حصص مصر ويدخل الطالب بالحساب الموحد office365
https:www.hesas.eghome
صفحة تطبيق حصص مصر على الفيس بوك
https:www.facebook.comhesasmisr
رابط تطبيق حصص مصر على اليوتيوب
https:www.youtube.com...UC5ImwYXhZ1zrJ1k6OGYXj9Qvideos
رابط قناة مدرستنا على اليوتيوب
https:www.youtube.com...UCZ-g-5yYrEI7KCLIDZAEF-wvideos
رابط قناة مدرستنا للثانوى على الفيس بوك
https:www.facebook.com/MadrasetnaSecposts16359314555369
رابط قناة مدرستنا ثانوى على تويتر
https:twitter.com/MadrasetnaSec
رابط قناة مدرستنا على انستجرام من هنا

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