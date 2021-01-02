

وهي كالتالي: روابط المنصات التعليمية للمرحلة الثانوية موقع وزارة التربية والتعليم

http:www.moe.gov.eg

منصة التعليم المصرى وفيها تجميع لكل المنصات التعليمية

https:eduhub.moe.gov.eg

نظام ادارة التعلم من بنك المعرفة المصرى ويدخل الطالب بالحساب الموحد

https:lms.ekb.eg

منصة إدمودوتساعدك المنصة على التواصل مع معلمك وزملائك

https:geo.edmodo.com

بوابة المذاكرة الرقمية (المكتبة الرقمية )ويدخل الطالب فيها مباشرة بدون حساب

https:study.ekb.eg

منصة البث المباشر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالحساب الموحد عبر تطبيقteams

https:stream.moe.gov.eg

بوابة التعليم الالكترونى ومنها يصل الطالب الى النماذج الاسترشادية والكتب الدراسية

http:elearning1.moe.gov.eg

قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب

https:www.youtube.com/MoEEgyptEduStreamvideos

تطبيق حصص مصر ويدخل الطالب بالحساب الموحد office365

https:www.hesas.eghome

صفحة تطبيق حصص مصر على الفيس بوك

https:www.facebook.comhesasmisr

رابط تطبيق حصص مصر على اليوتيوب

https:www.youtube.com...UC5ImwYXhZ1zrJ1k6OGYXj9Qvideos

رابط قناة مدرستنا على اليوتيوب

https:www.youtube.com...UCZ-g-5yYrEI7KCLIDZAEF-wvideos

رابط قناة مدرستنا للثانوى على الفيس بوك

https:www.facebook.com/MadrasetnaSecposts16359314555369

رابط قناة مدرستنا ثانوى على تويتر

https:twitter.com/MadrasetnaSec

رابط قناة مدرستنا على انستجرام من هنا

http:www.moe.gov.eghttps:eduhub.moe.gov.eghttps:lms.ekb.eghttps:geo.edmodo.comhttps:study.ekb.eghttps:stream.moe.gov.eghttp:elearning1.moe.gov.eghttps:www.youtube.com/MoEEgyptEduStreamvideoshttps:www.hesas.eghomehttps:www.facebook.comhesasmisrhttps:www.youtube.com...UC5ImwYXhZ1zrJ1k6OGYXj9Qvideoshttps:www.youtube.com...UCZ-g-5yYrEI7KCLIDZAEF-wvideoshttps:www.facebook.com/MadrasetnaSecposts16359314555369رابط قناة مدرستنا ثانوى على تويترhttps:twitter.com/MadrasetnaSec يهمك أيضا | تردد قناة مدرستنا 2 ثانوى وهي كالتالي:

ننشر روابط المنصات التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية التى تحدث عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستخدمها كل طلاب المرحلة الثانوية (العام) فى التعلم عن بعد.