روابط المنصات التعليمية للمرحلة الثانوية
السبت 02/يناير/2021 - 03:19 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
ننشر روابط المنصات التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية التى تحدث عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستخدمها كل طلاب المرحلة الثانوية (العام) فى التعلم عن بعد.
وهي كالتالي:
وهي كالتالي:
روابط المنصات التعليمية للمرحلة الثانوية
موقع وزارة التربية والتعليم
http:www.moe.gov.eg
منصة التعليم المصرى وفيها تجميع لكل المنصات التعليمية
https:eduhub.moe.gov.eg
نظام ادارة التعلم من بنك المعرفة المصرى ويدخل الطالب بالحساب الموحد
https:lms.ekb.eg
منصة إدمودوتساعدك المنصة على التواصل مع معلمك وزملائك
https:geo.edmodo.com
بوابة المذاكرة الرقمية (المكتبة الرقمية )ويدخل الطالب فيها مباشرة بدون حساب
https:study.ekb.eg
منصة البث المباشر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالحساب الموحد عبر تطبيقteams
https:stream.moe.gov.eg
بوابة التعليم الالكترونى ومنها يصل الطالب الى النماذج الاسترشادية والكتب الدراسية
http:elearning1.moe.gov.eg
قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب
https:www.youtube.com/MoEEgyptEduStreamvideos
تطبيق حصص مصر ويدخل الطالب بالحساب الموحد office365
https:www.hesas.eghome
صفحة تطبيق حصص مصر على الفيس بوك
https:www.facebook.comhesasmisr
رابط تطبيق حصص مصر على اليوتيوب
https:www.youtube.com...UC5ImwYXhZ1zrJ1k6OGYXj9Qvideos
رابط قناة مدرستنا على اليوتيوب
https:www.youtube.com...UCZ-g-5yYrEI7KCLIDZAEF-wvideos
رابط قناة مدرستنا للثانوى على الفيس بوك
https:www.facebook.com/MadrasetnaSecposts16359314555369
رابط قناة مدرستنا ثانوى على تويتر
https:twitter.com/MadrasetnaSec
رابط قناة مدرستنا على انستجرام من هنا
http:www.moe.gov.eg
منصة التعليم المصرى وفيها تجميع لكل المنصات التعليمية
https:eduhub.moe.gov.eg
نظام ادارة التعلم من بنك المعرفة المصرى ويدخل الطالب بالحساب الموحد
https:lms.ekb.eg
منصة إدمودوتساعدك المنصة على التواصل مع معلمك وزملائك
https:geo.edmodo.com
بوابة المذاكرة الرقمية (المكتبة الرقمية )ويدخل الطالب فيها مباشرة بدون حساب
https:study.ekb.eg
منصة البث المباشر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالحساب الموحد عبر تطبيقteams
https:stream.moe.gov.eg
بوابة التعليم الالكترونى ومنها يصل الطالب الى النماذج الاسترشادية والكتب الدراسية
http:elearning1.moe.gov.eg
قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب
https:www.youtube.com/MoEEgyptEduStreamvideos
تطبيق حصص مصر ويدخل الطالب بالحساب الموحد office365
https:www.hesas.eghome
صفحة تطبيق حصص مصر على الفيس بوك
https:www.facebook.comhesasmisr
رابط تطبيق حصص مصر على اليوتيوب
https:www.youtube.com...UC5ImwYXhZ1zrJ1k6OGYXj9Qvideos
رابط قناة مدرستنا على اليوتيوب
https:www.youtube.com...UCZ-g-5yYrEI7KCLIDZAEF-wvideos
رابط قناة مدرستنا للثانوى على الفيس بوك
https:www.facebook.com/MadrasetnaSecposts16359314555369
رابط قناة مدرستنا ثانوى على تويتر
https:twitter.com/MadrasetnaSec
رابط قناة مدرستنا على انستجرام من هنا