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منوعات

ما هو تردد قناة مدرستنا 2020 على النايل سات

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:42 م
قناة مدرستنا
قناة مدرستنا
حسين العمدة
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انجاز جديد لوزارة التربية والتعليم في ظل ظروف إجراءات فيروس كورونا، وهو إطلاق قناة جديدة تسمي مدرستنا، وذلك ضمن سلسلة القنوات التعليمية التابعة للوزارة، حيث يبحث الطلاب عن تردد قناة مدرستنا 2020 على النايل سات التي تقوم بشرح الدروس للطلاب بطريقة سهلة وبسيطة لمواجهة انتشار الدروس الخصوصية التي تكبد أولياء الأمور الكثير من الأموال.

وتأتي إطلاق القناة ضمن خطة الوزارة في تطوير التعليم عن بعد، وسلسلة القنوات التعليمية المصرية، ومن المقرر أن تقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة بالإعلان عن قنوات جديدة للمراحل التعليم الثانوي، وأيضًا التعليم الفني، فيما تستهدف قناة مدرستنا 2020، الطلاب بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، وتعرض القناة الدروس بداية من الساعة الثامنة صباحًا، وتكون مدة الدرس أو الحصة حوالى 30 دقيقة.

تردد قناة مدرستنا 2020 على النايل سات


تنشر «الدستور» تردد قناة مدرستنا 2020 على النايل سات، ويمكن للطالب أو ولي الأمر تنزيل تردد القناة على الرسيفر من خلال اتباع الخطوات الأتية:

- يجب البحث على قناة مدرستنا بالنايل سات بفتح الإعدادات الموجودة فى نظام الرسيفر.

- يتم اختيار القمر الصناعى النايل سات، ويقوم المواطن بالضبط الهوائى، ويتم البحث عن قناة "مدرستنا" على تردد 12303 أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 56.

جدول قناة مدرستنا


تقوم قناة مدرستنا بعرض جدول الدورس على شاشتها، ليتعرف الطلاب من خلالها على مواعيد إذاعة كافة الدروس بمختلف المراحل التعليمية، وتعرض تلك القناة الدروس بجانب القنوات التعليمية المصرية الأخري.

تطوير التعليم عن بعد


بدأت قناة مدرستنا بعرض الدروس على شاشة التليفزيون، اليوم، وجاء نظام تطوير التعليم عن بعد وفقًا لخطة الدولة المصرية التي تعمل على توفير كافة السبل التعليم المتطورة ووسائل التعليم الإلكتروني على المنصات التعليمية المصرية، في ظل الظروف الحالية باتباع الإجراءات الصحية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب داخل المدارس، ويتمكن الطلاب من الحصول على كافة المعلومات التي يحتاجها في كافة المواد الدراسية بداية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادي، وذلك من خلال القناة التعليمية الجديدة "مدرستنا".

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