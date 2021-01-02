«المرور» تضبط 5899 مخالفة متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5899) مخالفة مرورية متنوعة.جاء أبرز تلك المخالفات ضبط (2108) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (283) مخالفة السير بدون تراخيص، (5) دراجات نارية مخالفة، (46) مخالفة شروط التراخيص، و(20) مخالفة موقف عشوائى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.