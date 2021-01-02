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فن

فنانو مصر والوطن العربي ينعون وحيد حامد: ربنا يرحمك يا أستاذ

السبت 02/يناير/2021 - 12:56 م
جريدة الدستور
وسام عطية
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نعى عدد من نجوم الفن الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد تدهور حالته الصحية على مدار الأيام الماضية، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات منذ عدة أيام بعد تعرضه لأزمة قلبية، فضلا عن معاناته من متاعب بالرئة، وهو الأمر الذي أدخله غرفة العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.

وقالت الفنانة إيمان العاصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" (صباح حزين.. فقد الفن ومصر الأستاذ والفنان العبقري #وحيد_حامد لروحك السلام يا استاذ).

فيما كتبت الفنانة درة التونسية: (قبل رحيلك قلت أثناء تكريمك "أنا حبّيت أيامي" ونحن أحببنا أيامك حتى الّلي لم نعيشها، عشناها في أفلامك ومن خلال رؤياك الفنية.. كان واحدا ممن ساندوا بدايتي لن أنسى اللحظة التي اخترتني فيها لدور ونيسة وشرفت بالعمل معه في "الأولة في الغرام" وكان بمثابة أب ثاني وصديق وأستاذ ومعلم كبير.. كنت قبل أن اعرفه وما زلت واحدة من عشاق فنه وكلماته.. فقدنا اليوم السيناريست العربي الأبرز منذ السبعينيات الى اليوم. ستبقى كلماته خالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية. ببالغ الحزن والأسى وداعا الكاتب العبقري وحيد حامد وخالص العزاء لابنه المخرج مروان حامد وأسرته الكريمة..الله يرحمه).

ونعى أحمد داود السيناريست الكبير قائلا: (لا اله الا الله.. الأستاذ وحيد حامد في ذمة الله.. ربنا يرحمك يا استاذ وحيد ويصبر كل محبينك علي فراقك).

فيما نعت الفنانة كندة علوش السورية قائلة (البقاء لله في الأستاذ العظيم #وحيد_حامد المبدع الكبير الذي فتح بكتاباته للسينما العربية آفاق جديدة ومختلفة.. وخلف وراءه روائع خالدة لن تنسى.. الأستاذ وصاحب الفكر التنويري الذي نهل منه كل صناع وعشاق السينما في مصر والعالم العربي.. عزائي لابنه الصديق الأستاذ مروان حامد ولكل محبيه وعشاق فنه).

ومن جانبه كتب الفنان عمر الشناوي قائلا (البقاء والدوام لله. ربنا يرحمه ويحسن اليه فقدنا علامه في تاريخ السينما والدراما المصريه الكاتب الكبير وحيد حامد).

فيما قال الفنان شريف منير (وداعًا أستاذ وحيد حامد.. خسارة كبيرة..إنا لله وإنا إليه راجعون).

ونعت الفنانة علا رشدي (فقدت مصر والعالم اليوم الأب الروحي للسينما المصرية والعربية الكاتب الرائع الحقيقي الاستاذ وحيد حامد. كان ليا شرف اني امثل دور صغير في احد افلامه #دم_الغزال واراه في اخر تكريم له الشهر الماضي في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي... الله يرحمك ويريحك وتظل في افكارنا وفي تاريخنا الي الابد. خالص التعازي للعائلة والأمة جميعا).

وكان السيناريست وحيد حامد قد رحل عن عالمنا، منذ قليل، بعد تدهور حالته الصحية على مدار الأيام الماضية، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات منذ عدة أيام بعد تعرضه لأزمة قلبية، فضلا عن معاناته من متاعب بالرئة، وهو الأمر الذي أدخله غرفة العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.

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