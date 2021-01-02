إحباط محاولتي تهريب حشيش وبانجو عبر نفق الشهيد أحمد حمدي

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمعدية الأفراد بإدارة المجرى الملاحى بالإسماعيلية من ضبط (ربة منزل، مقيم بمحافظة شمال سيناء) عُثر بين طيات ملابسها على (2 لفافة لنبات البانجو المخدرة وزنتا واحد كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).. حال عبورها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس.كما تمكنت إدارة شرطة نفق الشهيد أحد حمدى "كمين شرق النفق" من ضبط (أحد الأشخاصن مقيم بمحافظة جنوب سيناء).. وبحوزته (6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام- هاتف محمول).. حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية مستقلًا سيارة أجرة.بمواجهتهما اعترفا يحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.