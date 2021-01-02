«العدل» تواصل جهودها لمواجهة كورونا وتتوسع في التعاقد مع المستشفيات

تواصل وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، جهودها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.وفي إطار حرص الدولة على الصحة العامة لمواطنيها ونظرا لمرور البلاد بالموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، أصدر وزير العدل تعليمات لمساعده لشؤون الديوان العام بزيادة حجم التعاقدات مع الجهات الطبية المختلفة بتنوع جغرافي لتوفير الخدعة العلاجية لموظفي ديوان عام وزاره العدل والمحاكم الابتدائية والاستئناف والاقتصادية والنيابة العامة.ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومصلحة الخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري وهيئه أبنية ودور المحاكم ودار الإفتاء المصرية لمواجهة الفيروس.حيث تم التعاقد مع 9 مستشفيات لتقديم خدماتها لموظفي العدل، والعمل على التعاقد مع مستشفيات جديدة لتغطية باقي المحافظات.وذلك لتقديم خدعة عزل كورونا وتقديم كافة الخدمات وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع والمثبت بها انه موظف بوزارة العدل والهيئات القضائية التابعة، لها على أن يتم اخطار الادارة عن طريق الفاكس رقم (٠٢٢٧٩٤٣٨٩٦) خلال ٧٢ ساعة من تاريخ الدخول للحصول علي موافقة علي التقرير الطبي.