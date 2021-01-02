كوبري جديد يخلد اسم الشهيد رامي حسنين بـ28.5 مليون جنيه في البحيرة

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، كوبري مشاة الشهيد رامي حسنين بمدينة إيتاي البارود، يرافقه أسرة الشهيد، أعلى السكة الحديد وترعة الخندق ويربط بين جانبي البر الشرقي والغربي للمدنية بطول 117 مترا وعرض 7 أمتار بتكلفة 28.5 مليون جنيه.وأوضح محافظ البحيرة، أن كوبري المشاة سيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والقضاء على مشكلة تكدس المارة من المواطنين والمشاة أعلى كوبري السكة الحديد، خاصة بعد غلق مزلقان المحطة، ما زاد من معاناة الأهالي وتكبدهم وتحملهم صعوبة ومشقة الانتقال من الجانب الشرقي إلى الغربي والعكس.وكرم قام المحافظ أسرة الشهيد رامي حسنين، بإهدائهم درع المحافظة، تقديرًا لجهوده في خدمة الوطن، مشيرا إلى أن الشهيد سيظل دائما بقلوبنا ولن ننسى بطولاته وتضحياته فداءا للوطن، مضيفا أن مصر لم ولن تنسى أبنائها، وأن دمائه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الوجهة البحرية وإنشاء كورنيش المدينة بطول 500 متر، ومن المقرر الانتهاء منه مايو 2020.