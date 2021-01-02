نقيب أطباء لبنان: وضع البلد غير سليم

قال نقيب الأطباء اللبنانيين شرف أبو شرف، اليوم السبت، إن زيادة أعداد فحوص الـPCR أعطت أرقاما أعلى كما أن عدم التقيد بالإجراءات زاد من أعداد الإصابات بكورونا، متابعا "وضعنا غير سليم ومسؤولية المواطن تضاهي مسؤولية الدولة".وتابع أبو شرف "نتيجة الاستهتار سنشهد في الأيام المقبلة زيادة كبيرة بعدد الاصابات لم نكن نتوقعها".وأكد أبو شرف أن بين انهيار النظام الصحي والانهيار الاقتصادي أرى أن الصحة هي الأولوية فالانهيار الاقتصادي يمكن تعويضه لاحقا.واستدرك أبو شرف "نشهد هجرة كبيرة للأطباء ومن أصحاب الكفاءات في الوقت الذي نحن بحاجة اليهم"، وفقا لموقع لبنان 24.ومن المقرر أن تعقد لجنة كورونا اجتماعا بعد قليل، لدراسة الوضع فى البلاد، وسط توقعات بالإغلاق التام لمدة أسبوعين.