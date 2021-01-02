فتح طريق العين السخنة عقب زوال الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم السبت، فتح طريق العين السخنة عقب انقشاع الشبورة المائية واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية تعيق مستوى الرؤية، وعلى الفور تم غلق طريق العين السخنة في الاتجاهين لوجود شبورة شبورة كثيفة تعيق الرؤية.وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.وفى وقت لاحق ورد إخطارا بتحسن الأحوال الجوية، وعلى الفور تم إعادة فتح الطريق مع استمرار تعيين الخدمات المرورية.