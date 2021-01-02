صحيفة بريطانية: «المتحف المصري» الكبير سيكون الأضخم عالميا

وصفت صحيفة ذا آرت نيوز البريطانية المتحف المصري الكبير بأنه سيكون أكبر متحف أثري في العالم.وتابعت الصحيفة أن المتحف طال انتظاره افتتاحه ولكن سيتم افتتاحه يونيو القادم وبتكلفة قدرها 1 مليار دولار.وقالت الصحيفة: سيكون المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم، لاسيما ومساحته 500000 قدم مربع، كما يقع بالقرب من أهرامات الجيزة وسيكون موطنًا لـ 100000 قطعة أثرية مصرية تتراوح من ما قبل التاريخ إلى العصر اليوناني الروماني.كما سيضم المتحف أكثر من 5000 قطعة أثرية من مقبرة توت عنخ آمون (2000 منها لم يشاهدها الجمهور من قبل)، وتوابيت محفورة حديثًا من مقبرة سقارة وآثار كبيرة جدًا تم نقلها من المتحف المصري التاريخي في القاهرة.وأضافت: كا تم وضع تمثال من الجرانيت يبلغ ارتفاعه 11 مترًا ووزن 83 طنًا لرمسيس العظيم، في مدخل المتحف.