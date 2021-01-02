الطاقم الطبي بالنجيلة المركزي يحتفل بالعام الجديد مع مصابي كورونا

احتفل الفريق الطبي في مستشفى النجيلة المركزي المخصصة للعزل بقيادة الدكتور محمد طالب مدير المستشفى، بحلول العام الجديد مع مصابي كورونا الذين يتلقون الرعاية داخل المستشفى.وقال الدكتور محمد طالب مدير مستشفى عزل النجيلة، خلال حديثه لـ"الدستور، إنه تم الاحتفال بحلول العام الجديد مع مصابي كورونا، حيث تم شراء جاتوه وحلوى وتم توزيعها على جميع المصابين.وأوضح أنه يحرص دائما هو والطاقم الطبي علي مشاركة المصابين الاحتفالات أثناء تواجدهم داخل المستشفى، وذلك لإدخال البهجة والفرحة عليهم "النفسية نصف العلاج".وأكد أن الطاقم الطبي بالكامل "أطباء، تمريض، فنيين، عمال " مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا.