رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الطاقم الطبي بالنجيلة المركزي يحتفل بالعام الجديد مع مصابي كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 09:29 ص
الدكتور محمد طالب
الدكتور محمد طالب
ياسمين شعيب
طباعة
احتفل الفريق الطبي في مستشفى النجيلة المركزي المخصصة للعزل بقيادة الدكتور محمد طالب مدير المستشفى، بحلول العام الجديد مع مصابي كورونا الذين يتلقون الرعاية داخل المستشفى.

وقال الدكتور محمد طالب مدير مستشفى عزل النجيلة، خلال حديثه لـ"الدستور، إنه تم الاحتفال بحلول العام الجديد مع مصابي كورونا، حيث تم شراء جاتوه وحلوى وتم توزيعها على جميع المصابين.

وأوضح أنه يحرص دائما هو والطاقم الطبي علي مشاركة المصابين الاحتفالات أثناء تواجدهم داخل المستشفى، وذلك لإدخال البهجة والفرحة عليهم "النفسية نصف العلاج".

وأكد أن الطاقم الطبي بالكامل "أطباء، تمريض، فنيين، عمال " مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا.

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم السبت 2-1-2021 فى السوق المحلية والعالمية

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

محمد الباز يحذّر: التجمعات خطر والمستشفيات قد لا تتحمل زيادة إصابات كورونا

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الصور

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوي يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

مواعيد القطارات اليوم السبت 2-1-2021

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

وزيرة الثقافة ناعية وحيد حامد: أعماله خالدة عبرت عن أحلام المجتمع

تشييع جثمان الكاتب وحيد حامد من مسجد الشرطة ظهر اليوم

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد