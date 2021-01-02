«هويتنا البصرية» جديد الفنان سيد هويدى عن هيئة الكتاب

يصدر قريبا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ للفنان والناقد التشكيلي سيد هويدي٬ كتابًا بعنوان "هويتنا البصرية".ومما جاء في الكتاب: "عاشت مصر فى الثلاثينات والأربعينات تحررا فكريا ونشاطا ثقافيا.. فقد كانت جزءا من الحيوية الثقافية العالمية، كان كبار كتاب وفناني العالم يحرصون على زيارتها، وكانت تربط بعضهم علاقات مع كبار كتابنا وفنانينا.كانت مصر تموج بحركات ثقافية حية من اتجاهات مختلفة، كانت تلك الحركات جزءا من الحيوية الثقافية العالمية، مثلما كانت حركة الفن والحرية فى مصر جزءا من الحركة السيريالية العالمية فى نهاية عصرها الذهبي، كان بين هذه الجماعات تنافس بناء، فبينما كان المتمردون والمجددون يتجمعون فى جماعات تقدمية مثل "الفن والحرية"، كان المحافظون والكلاسيكيون من الفنانين التشكيلين يتجمعون فى "صالون القاهرة"، بينما كانت مجلة "أنيفور" تنشر رسائل من "بول فاليري" إلى جماعة "المحاولين"، كان طه حسين ينشر فى مجلة "الكاتب المصرى" رسائل من أندريه جيد، مثلما كان جورج حنين ينشر رسائل من أندريه بريتون إلى السيرياليين المصريين.