لسوء سلوكها.. شاب يمزق شقيقته ويتخلص من جثتها بصحراء أكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات قتل شاب لشقيقته وإلقاء جثتها في صحراء أكتوبر، حيث تبين أن زوجة المتهم عايرته بسوء سلوك شقيقته ما دفعه لارتكاب الجريمة.وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن شابا يقطن بمنطقة المنيب أصيب بحالة غضب شديدة نتيجة تداول سيرة شقيقته بين أهالي المنطقة حتى قامت زوجته بمعايرته بسوء سلوك شقيقته.وأضافت التحريات أن المجني عليها مطلقة وتتردد أقوال حول سوء سلوكها، وقرر المتهم التخلص منها فاصطحبها من منطقة المنيب حتى أكتوبر بحجة مرافقته لشراء شيء وعندما وصلا لمكان نائي في أكتوبر أخرج سكين من بين طيات ملابسه وسدد لشقيقته عدة طعنات ما أدى لمقتلها في الحال، وترك جثتها وفر هاربا.كانت قد عثرت مباحث أكتوبر على الجثة، وبتشكيل فريق بحث وإجراء التحريات نجحت مباحث الجيزة في حل لغز الجريمة وإلقاء القبض على المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.