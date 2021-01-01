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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«عيدية أردوغان».. زيادات جديدة في الأسعار والرسوم والضرائب بتركيا

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:56 م
أردوغان
أردوغان
منار احمد
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تعود الكثير من الأتراك على المفاجآت غير السارة من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المناسبات العامة.

فقد بات الأتراك ليلة رأس السنة دون احتفالات مبهجة هذا العام، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا على نحو كارثي، الأمر الذي تقبله أغلب المواطنين كإجراء لا مفر منه، لكن المفاجأة كانت مع الساعات الأولى من صباح اليوم، أول أيام السنة الجديدة.

استيقظ الأتراك على تهنئة «خاصة جدًا» من الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته، مصرين على تقديم مفاجآت لنحو 82 مليون شخص، هم عدد سكان تركيا، لكنّ هل كانت المفاجآت سارة حقًا؟

«عيدية أردوغان» للأتراك لم تكن سوى زيادات جديدة في الأسعار والرسوم والضرائب، يبدأ تطبيقها من اليوم الجمعة، تمثلت في رفع أسعار الغاز والكهرباء، وزيادة رسوم استخراج الأوراق الرسمية، وارتفاع أسعار السلع في أسواق الجملة والتجزئة بعد زيادة هائلة في التضخم، إضافة إلى ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة، فضلًا عن تراجع قيمة الليرة وغلاء الذهب بالأسواق.

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