رئيس الوفد يهنئ القوات المسلحة بوصول الفرقاطة «الجلالة»

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ رئيس حزب الوفد، أن وصول الفرقاطة «الجلالة» إلى قاعدة الإسكندرية البحرية يؤكد أن القيادة السياسية فى مصر حريصة على أن تكون القوات المسلحة على أعلى وأحدث درجة من التسليح بأحدث أنواع الأسلحة المختلفة، لكى تكون قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار، ليس فى مصر فحسب، وإنما فى المنطقة بأسرها، وهو ما يعزز القدرة على التصدى لجميع أنواع الإرهاب وحماية الحدود المصرية من غدر الإرهابيين، ورفع مكانة مصر بين الأمم القوية.وقال «أبوشقة» إن تطوير وتحديث القوات المسلحة على نحو مستمر، رفع ترتيب القوات المسلحة إلى المركز التاسع على مستوى جيوش العالم.وهنأ «أبوشقة» القوات المسلحة بمناسبة وصول الفرقاطة، حيث تقدم بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.وأوضح «أبوشقة» أن وصول الفرقاطة «الجلالة» يؤكد ما تسعى إليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من استكمال المشروع الوطنى لبناء دولة ديمقراطية عصرية قوية، لتحقيق الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى.وأضاف «أبوشقة» أن وصول الفرقاطة التى تم تصنيعها فى شركة «فينكا نتييرى» الإيطالية من طراز «فريم»، أبلغ رد على من يحاولون الوقيعة بين مصر وإيطاليا، متذرعين بحجج واهية لا أساس لها على أرض الواقع والقانون، خاصة أن النيابة العامة المصرية بادرت منذ الوهلة الأولى لاكتشاف جثة المجنى عليه «ريجينى» واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وواصلت التحقيقات بالاشتراك مع النيابة العامة فى إيطاليا بغية الوصول إلى مرتكب الجريمة وانتهت إلى أن الفاعل مجهول، وأصدرت قرارها وفقًا للأصول القانونية بقرار لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل.وأوضح «أبوشقة» أن مصر بقيادة الرئيس «السيسى» حريصة على تقوية علاقاتها بجميع الدول، خاصة الدول الصديقة التى تجمعنا بها مصالح مشتركة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.