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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الفلبين تسجل 1765 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:31 م
كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة تسجيل 1765 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (فلبين ستار) - أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد بلغ 475 ألفا و820 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع بمقدار 106 حالات ووصل إلى 439 ألفا و895 حالة، لتمثل نسبة الشفاء في البلاد حوالي 92% من إجمالي عدد المصابين.

من جانبها، حثت الحكومة الفلبينية شعبها على مواصلة التحلي باليقظة ومواصلة اتباع البروتوكولات الصحية؛ نظرا لوجود مؤشرات على احتمالية حدوث زيادة في أعداد المصابين الجدد، لاسيما وأن الفلبين لديها ثاني أكبر عدد حالات إصابة في جنوب شرق أسيا بعد اندونيسيا المجاورة.

وأوضحت أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي بلغت حتى الآن 9 آلاف و248 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة.. مضيفة أن الفلبين لديها حتى الان 26 ألفا و677 حالة نشطة بالفيروس، بما يمثل 4ر5% من عدد المصابين، منهم 8ر81% يعانون من أعراض مرضية خفيفة، و3% آخرون يعانون من حالات حرجة.

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