انتخابات الرئاسة في النيجر تتجه صوب الإعادة

تتجه انتخابات الرئاسة في النيجر على ما يبدو صوب جولة إعادة، حيث أظهرت النتائج الرسمية‭ ‬اليوم الجمعة، بعد فرز أكثر من 80 بالمئة من الدوائر الانتخابية، عدم حصول مرشح الحزب الحاكم على الأغلبية المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.وكشفت نتائج فرز 220 دائرة انتخابية من إجمالي 266 أن وزير الداخلية السابق، محمد بازوم، يتقدم على بقية المرشحين الثلاثين، بحصوله على 37 بالمئة من الأصوات، يليه الرئيس السابق مهامان عثمان، وحصل على 17 بالمئة، وهو ما يفوق مثلي ما حصل عليه المرشح صاحب المركز الثالث.وتجرى جولة الإعادة في فبراير.