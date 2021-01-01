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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا: 1031 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:29 م
نيجيرياكورونا
نيجيرياكورونا
وكالات
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سجلت نيجيريا أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مؤشر على أن الموجة الثانية
للفيروس، التي تشهدها البلاد، لم تنته بعد.

فقد سجلت نيجيريا إجمالي 1031 حالة إصابة جديدة أمس الخميس، مما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 87 ألفا و510 حالات، حسب صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الجمعة.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 1289 حالة، بعد وفاة 11 شخصا آخرين أمس الخميس.

وفي الأيام الـ13 الماضية، تم تسجيل 77 حالة وفاة بسبب الفيروس.

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