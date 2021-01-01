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حوادث

«الصديق» يقود رفاقه إلى السجن من أجل المال بسوهاج

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:29 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف طالب وطلب 500 ألف جنيه فدية من أسرته، لإطلاق سراحه، بمحافظة بسوهاج.

تلقى قسم طهطا بلاغًا من تاجر، 21 سنة، مقيم دائرة القسم بتلقيه اتصال هاتفي من شخص مجهول وطلب خلاله وزن سيارته باستخدام الميزان الخاص به، فقام بإرسال شقيقه، طالب، 18سنة، لوزنها، إلا أنه لم يعد وورود رسالة على هاتف عم المُبلغ، تاجر، 42 سنة، مقيم ببندر طهطا مضمونها احتجاز ابن أخيه لدى مجهولين واعتزامهم مساومتهم لإطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج، إلى قيام عدد 5 أشخاص، باختطاف المجني عليه واحتجازه بمزرعة خاصة باثنين منهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم «طبنجة، مسدس صوت»، وتحرير المجني عليه.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقرر عامل منهم أنه نظرًا لسابقة عمله طرف عم المجني عليه وعلمه بثرائه عقد العزم على اختطاف نجل شقيقه ومساومته على دفع مبلغ 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه، واتفق مع باقي المتهمين، تربطهم به علاقة صداقة، لتنفيذ مخططه.

وأضاف المتهم، بأنه اتصل بالمبلغ وطلب منه وزن سيارة وعقب وصول المجني عليه لمكان الميزان، تم تهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم واقتياده داخل سيارة ملاكي واحتجازه بالمزرعة المُشار إليها، تمهيدًا لمساومة عمه.

وجرى بإرشاد المتهمين ضبط السيارة والهواتف المحمولة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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