تامر حسني يطرح كليب «خليك فولاذي»

طرح النجم تامر حسني كليب أغنيته الجديدة "خليك فولاذي" من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وذلك على قناة روتانا على موقع يوتيوب.الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع رامي سمير، وميكس خالد سند، وماستر أمير محروس.الأغنية كانت كلماتها كالتالي:" خليك فولاذي ليها طريقة فى البواخة الدنيا دي.. لما تصعب حاجة بتقفلها ولما تقلب وشها عليك فى يوم وتتعوجلك مستحيل تعدلها.. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك.. بس الحقيقة أن في نفس الدقيقة قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة.. خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي.. ما هو اصل الدنيا واحدة وطبيعي أي واحدة لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف".واستطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ8 أغنيات من ألبومه خليك فولاذى والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هي "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولني كلام، نفس النهاية وفى جمال كدة".