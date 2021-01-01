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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التعليم يكشف سبب تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:31 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا الآن نواجه وبًاء عالميًا يقتضي الحرص الشديد في فترة الذروة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال رده على أحد استفسارات أولياء الأمور، عبر السوشيال ميديا، أن قرار تأجيل الدراسة لبعد إجازة منتصف العام الدراسي، هو لب فلسفة هذا القرار الذي يقتضي أن تستكمل العام الدراسي من المنزل باستخدام مصادر التعلم المتعددة استعدادا لامتحانات الترم الأول، التي تم تأجيلها لحماية الجميع في فترة الذروة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعد إجازة منتصف العام الدراسي.

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