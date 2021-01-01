«التخطيط» تكشف أهم أنشطة الصندوق السيادي خلال 2020

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز أنشطة صندوق مصر السيادي ومحطات عمله خلال عام 2020، والتي تمثلت فيما يلي:- توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.- تدشين الصندوق لأولى استثماراته بتطوير باب العزب بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، بتوقيع عقد تطوير بين صندوق مصر السيادي والمجلس الأعلى للآثار، لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة باب العزب الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي.- الإعلان عن الدخول في شراكة مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لطرح شركتي صافي والوطنية للبترول للاستثمار مع القطاع الخاص.- دخول صندوق مصر السيادي في التصنيف العالمي بالمرتبة 43 بين 93 صندوق سيادي عالمي.