سنغافورة وماليزيا توافقان على إلغاء مشروع خط سكك حديد سريع بينهما

تم إلغاء مشروع إقامة خط سكك حديد فائق السرعة بتكلفة عدة مليارات من الدولارات بين سنغافورة وكوالالمبور عاصمة ماليزيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.ولم تتمكن الدولتان من التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع بعد أن سعت ماليزيا لإجراء تغييرات بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا، وفقا لبيان مشترك صدر اليوم الجمعة.وقالت وزارة النقل في سنغافورة في بيان منفصل إن ماليزيا ستضطر إلى تعويضها عن التكاليف التي تكبدتها بالفعل.وجاء هذا الإعلان بعد الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر للتمديد الثاني والأخير لتعليق المشروع، الذي تم طرحه لأول مرة قبل عقد من الزمن وتمت الموافقة عليه في عام 2013.