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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البرلمان الألماني: من المستحيل مواجهة حالات الوفاة الناجمة عن كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:56 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ناشد رئيس البرلمان الألماني، فولفجانج شويبله، الحكومة الاتحادية والولايات الرهان على أكبر قدر من الحرية للمواطنين خلال اعتماد إجراءات احتواء جائحة كورونا.

وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "يكاد يكون من المستحيل منع كل حالة وفاة بسبب كورونا بموجب القانون"، معربًا عن قناعته الراسخة بأن السياسة ليس بمقدورها تحقيق التوازن بين حماية حياة الأفراد وعيوب تدابير كورونا "بالكامل عبر مرسوم أو قانون"، موضحًا أن "المسئولية تقع أيضًا على عاتق الأطباء والعلماء وخبراء الأخلاق".

وتأتي تصريحات شويبله قبل أيام قليلة من بدء المشاورات بين الحكومة الاتحادية والولايات يوم الثلاثاء المقبل حول سبل المضي قدمًا في مكافحة الجائحة.

ويعتزم وزراء التعليم في الولايات مناقشة آليات التعامل مع المدارس في ظل الجائحة يوم الإثنين المقبل.

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