«المدن خالية».. كيف أثر «كورونا» على احتفالات رأس السنة؟

تايمز سكوير خالية من المحتفلين

البرازيل تلغي احتفالات راس السنة

الصين تحتفل بالعام الجديد

هونج كونج مغامرات للاحتفال برأس السنة

بوتين يعلن عدم القضاء على الوباء

وقال بوتين: «للأسف، لم نقض على الوباء كليا بعد تستمر المعركة بلا هوادة».

طوكيو أداء الصلاة مع وضع الكمامات

بريطانيا الحكومة تطالب المواطنين بالبقاء في المنزل

باريس خالية في رأس السنة

كان لفيروس كورونا هذا العام تأثيرًا كبيرًا على العديد من دول العالم، وأصبح هو نجم الاحتفالات لهذا العام، حيث تسبب في إخلاء الشوراع والأحياء والمدن التي كانت تعج بالاحتفال أن كل عام.ودخل العالم اليوم الجمعة العام 2021 في ظل انتشار فيروس كورنا المستجد، الذي تسبب بوفاة أكثر من مليون و800 ألف شخص في العالم.وأجبر الفيروس والموجات الجديدة من انتشاره مليارات الأشخاص على الاحتفال برأس السنة في المنازل، ومتابعة الاحتفالات افتراضيًا بعد أشهر من القيود المشددة وإجراءات العزل.في سيدني، احتفلت كبرى مدن استراليا بعرض الالعاب النارية فوق الخليج وسط غياب كامل للمتفرجين بعد رصد بؤرة في شمال المدينة من نحو 150 إصابة جديدة.نيويورك المحتفلين يتابعون العد المنزلي من التلفزيون، وأغلق حي مانهاتن وتم تشجيع المحتفلين على متابعة العد التنازلي المتلفز من المنازل والعروض الغنائية التي قدمتها المغنيتان جنيفير لوبيز وغلوريا غاينور.استبدلت تايمز سكوير المحتفلين باستقبال العام الجديد بمجموعة من العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء مع الفصل بينهم بحواجز لفرض التباعد الاجتماعي.ألغت البرازيل، التي تعد ثاني دولة أكثر تضررا بالوباء في العالم، الاحتفالات هذه السنة في ريو دي جانيرو التي تنظم عادة أحد أكبر الاحتفالات برأس السنة في العالم.وكان شاطئ كوباكابانا الشهير خاليا تقريبا عند منتصف الليل، خصوصا أن الشرطة أبعدت بعض المغامرين الذين أتوا للاحتفال.احتفل الآلاف من سكان ووهان بحلول العالم الجديد، بعد سنة تماما على إبلاغ منظمة الصحة العالمية بظهور أول حالات فيروس كورونا المستجد في هذه المدينة التي تضم 11 مليون نسمة.و أكد الرئيس الصيني شي جينبينج أنهم كتبوا ملحمة في معركتهم ضد الوباء.رغم القيود المفروضة، غامر البعض بالخروج للاحتفال ببداية العام 2021 وتجمعوا قرب الواجهة المائية لميناء فيكتوريا لالتقاط صور ذاتية.اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد بأن الموجة الثانية من الوباء تضرب البلاد بشدة.على الرغم من احتمال فرض حالة طوارئ بعد تسجيل 1300 إصابة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية، اصطفاف الأشخاص في طوابير واضعين كمامات لأداء صلاة العام الجديد.طالبت الحكومة البريطانية المواطنين على البقاء في منازلهم؛ لتجنب انتشار الفيروس مع شعار «تصرفوا كما كأن لديكم الفيروس».ولم يخرج الناس إلى ساحة الطرف الأغر في لندن، حيث اعتاد الشجعان ليلة رأس السنة تحدي البرد والنزول إلى نافورة الماء الشهيرة هناك.وفي باريس كانت جادة الشانزيليزيه خالية من الآلاف الذين يتدفقون إليها عادة ليلة رأس السنة؛ لاستقبال العام الجديد.وكانت الشرطة توقف السيارات القليلة التي تمر للتأكد من أن السائقين يحملون الأذونات اللازمة للخروج في ظل حظر التجول الساري في البلاد بين الثامنة مساء والسادسة صباحًا.