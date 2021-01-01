اضطراب مناخي وبيئي.. ظاهرة غريبة تعيشها تركيا تؤثر على الزراعة

شهدت تركيا مؤخرا ظاهرة زراعية نادرة، حيث رصد العلماء إزهار بعض الأشجار خلال شهر ديسمبر الماضي، في وقت مبكر عن موعدها المعتاد في فصل الربيع.وأفاد خبراء وأكاديميين أتراك، بأن تلك الظاهرة تعود إلى تغير المناخ، حيث سجلت البلاد الماضي واحدا من أعلى معدلات الحرارة المرصودة في ديسمبر في تاريخ تركيا الحديث، ووشهد سكان إسطنبول خلال الأسبوع الماضي تفتح الأزهار على الأشجار قبل أوانها في بعض أحياء المدينة، مثل شيشلي وبيرم باشا وبشيكتاش، وفقا لصحيفة حرييت التركية.وقال عالم البيئة والتغير المناخي في جامعة إسطنبول، دوغاناي تولوناي"عادة، عندما تكون درجة الحرارة أقل من 10 درجات تتساقط الأوراق من الأشجار وعندما تصل إلى 10 درجات تبدأ الأشجار في الإزهار".ولفت الباحث إلي أنه ليس من الطبيعي أن ترى الأشجار تزهر في ديسمبر، مشددا على أن البلاد تمر بتغير مناخي واضح، وتابع "ليس علينا أن ننظر إلى القطبين أو ذوبان الجبال الجليدية لنرصد الاحترار العالمي نحن نرى ذلك يحدث في شوارعنا".وأوضح العالم أنه في نهاية القرن الجاري، سيرتفع معدل درجات الحرارة في إسطنبول بمقدار 4 درجات مئوية، مستدركا "علينا اتخاذ الاحتياطات ووضع خطة لمكافحة مثل هذه المشاكل على الفور".كما توقع "تولوناي" بأن" تركيا ستواجه نظام طقس شبه استوائي في المستقبل القريب، وتابع سوف نعاني إما أياما طويلة من الجفاف أو أياما طويلة من هطول الأمطار".كما قال الباحث في مركز جامعة بوغازيجي لتغير المناخ، مراد تركيش، "إسطنبول كانت تمر باضطراب بيئي نحن لن نعيش في الخريف أو الربيع بعد الآن"، وحذر المسؤولين الأتراك من مشاكل في الزراعة مستقبلا بسبب الاحتباس الحراري.