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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بعد التعافي.. تبون يعتمد الدستور الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:57 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
محمد عمر
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وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم، على مرسوم رئاسي يتضمن إصدار للتعديل الدستور في الجريدة الرسمية، في أول قرار يوقعه عقب عودته من رحلة علاجية لألمانيا استمرت أكثر من شهرين للتعافي من مرض فيروس كورونا.

وأفادت رئاسة الجمهورية بأنه تمت المصادقة على تعديل الدستور بموجب استفتاء جرى في 1 نوفمبر 2020.


وأعلن المجلس الدستوري في وقت سابق أن إجمالي من لهم حق التصويت بلغ 24 مليون و466 ألف، شارك منهم حوالي 5 مليون 616 ألف ناخب بنسبة مشاركة بلغت 23.84%، بنسبة تأييد للدستور بلغت 66.8 %.

وإلى جانب ذلم وقع تبون اليوم على قانون المالية 2021 بحضور الوزير الأول رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بجانب مسؤولين آخرين.

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