وزير مجري يرجح استخدام لقاح صيني ضد كورونا بجانب لقاحات أوروبية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء المجري، جيرجيلي جولياس، إن بلاده قد تتلقى كميات كبيرة من اللقاحات من الاتحاد الأوروبي والصين، ولكن ليس من روسيا.وقال جولياس في مقابلة اجرتها معه بوابة "ايه تي في" الإخبارية الإلكترونية إنه بينما تتعاون المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، مع روسيا في اختبار لقاح الدولة الشرقية، إلا أنه اشار إلى أن موسكو ليس لديها طاقة إنتاجية كافية لإمداد المجر باللقاح.وأضاف جولياس، في التصريحات التي اوردتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن المجر تلقت 6000 جرعة من اللقاحات الروسية غير المصرح بها مطلع الاسبوع الجاري، لكن من المتوقع أن تظل في مرحلة الاختبار لعدة أشهر.وضرب فيروس كورونا المجر بشدة، على غرار جيرانها، وبلغ إجمالي عدد الوفيات ما يقرب من 10 آلاف.وبحسب بلومبرج، بدأت المجر يوم الأحد الماضي بإعطاء لقاح طورته شركتا فايزر وبيونتيك للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، وسوف تستمر في العام الجديد بإعطاء الأولوية للفئات الاكثر عرضة للاصابة بالفيروس، مثل العاملين في القطاع الاجتماعي وكبار السن.وتوقع جولياس توفر لقاحات كثيرة لكل من يرغب في التطعيم في البلاد البالغ تعداد سكانها 10 ملايين في النصف الأول من العام القادم.