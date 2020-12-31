آخرهم سوسن بدر ويسرا اللوزي.. التنمر يضرب المشاهير

◄ يسرا اللوزى.. «يا أم الطرشة»

◄ سوسن بدر.. «عقبالك بالموت»

◄ حمادة صميدة.. «تنمر طول الوقت»

تفشت مؤخرا ظاهرة التنمر على المشاهير، بل وطالت عائلتهم وحياتهم الشخصية.نرصد فى هذا التقرير 4 مشاهير تعرضوا للتنمر هم وأسرهم خلال أسبوع، وتنوعت ردود أفعال الفنانين المتعرضين للتنمر بين التجاهل أو الردود الدبلوماسيةحالة من الجدل أثارها أحد التعليقات ليسرا اللوزى عندما علق شخص على أحد المنشورات بحساب النجمة قائلًا: "ماشى يا أم الطرشة".لم تنفعل الفنانة يسرا اللوزى، بل استطاعت أن تلقن الشاب دارسًا فى الأخلاق واحترام الغير وعدم التنمر على احد بشكل راقى ومحترم.تعرضت الفنانة سوسن بدر للتنمر، حيث تمنى متابع لها الموت من خلاله حسابها بأنستجرام، وذلك عقب نشرها نعي للمخرج الراحل حاتم علي، قائلًا: "عقبالك".وردت "سوسن"، على التعليق قائلة: "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقاء الله.. أشكرك على دعائك".◄ شيكابالا.. «المرحوم»تعرض الاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، للتنمر خاصة بعد مباراة النهائي الأفريقي، الأمر الذي أدى إلى حملة تعاطف كبير للاعب على مواقع التواصل الاجتماعى.تعرض أيضًا الفنان حمادة صميدة للتنمر بسبب شكله، وخرج الفنان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك يؤكد كونه متضررا نفسيا من تعرضه للتنمر، مؤكدًا أنه يعلم حقيقة شكله، وأن هذا الأمر خارج عن إرادته، مطالبا المتنمرين بالكف عن أذيته.