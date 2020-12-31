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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«نائب السيادة السوداني» يترأس اجتماع آليات تنفيذ اتفاق السلام

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:37 م
حمدان دقلو
حمدان دقلو
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ترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم، اجتماع آليات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بحضور قادة أطراف العملية السلمية الموقعين علي الاتفاق، والوفد الحكومي المفاوض بجانب عدد من الوزراء.

وقال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي - في تصريح صحفي - إن هذه الآليات تعد آليات مفتاحية منصوص عليها في اتفاق السلام، لافتا إلى أن الاجتماع خلص إلى رؤى متقدمة فيما يتعلق بالآلية العليا لمتابعة وتقييم إتفاقية السلام، وهي آلية أساسية تضم المكون الوطني والوسيط والدول الضامنة لإتفاق السلام.

وأضاف أن الاجتماع توصل إلى تفاهمات بشأن العديد من القضايا، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الإثنين المقبل لإجازة هذه الآليات حتى تباشر عملها ومهامها في إطار تنفيذ متطلبات السلام.

وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي أن الاجتماع كان مثمرا ومفيدا، مضيفا أنه بعد مباشرة الآليات واللجان لمهامها تكون اتفاقية السلام قد دخلت فعليا طور التنفيذ، خاصة فيما يلي قضايا العدالة الانتقالية والأعمال الإنسانية وقضايا الأرض والتنمية والنازحين واللاجئين.

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