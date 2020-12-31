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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع قتلى الجيش السوري على يد داعش لـ820 عسكريًا خلال 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:09 م
ارتفاع قتلى الجيش
ارتفاع قتلى الجيش السوري
محمد عمر
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ارتفع تعداد قتلى قوات الجيش السوري وحلفائه على يد تنظيم داعش الإرهابي خلال عام 2020 إلى نحو 820، بعد هجوم الكمين أمس الذي أسفر عن مقتل العشرات في هجوم هو الأعنف طوال هذا العام.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم أن كمين تنظيم داعش أمس لعناصر قوات الجيش السوري على طريق حمص – دير الزور أسفر عن مقتل 39 عسكريا بينهم 8 ضباط برتب مختلفة.

وأشار المرصد إلى وجود عدد من الإصابات بعضها بحالات حرجة، ويعد هذا الهجوم هو الأكبر خلال هذا العام في عدد الخسائر البشرية في صفوف قوات الجيش.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فإن داعش تمكن خلال العام 2020 من قتل 819 عنصرا من قوات الجيش السوري والمليشيات الموالية له عبر كمائن واستهدافات وقصف واشتباكات ضمن البادية السورية، من ضمنهم 108 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، كما قتل من عناصر داعش 507 إرهابيين.

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