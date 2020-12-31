«10 آلاف مصلي».. السعودية تتيح الصلاة على سطح المسجد النبوي

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، الخميس، عن السماح للمصلين بالاستفادة من سطح المسجد النبوي الشريف، في صلوات المغرب والعشاء والفجر والجمعة ابتداءً من اليوم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بان سطح المسجد النبوي يسع قرابة عشرة آلاف مصلٍ، مشيرة إلى أن وكالة الرئاسة فتحت عددًا من الأبواب لدخول المصلين للسطح، ووضعت عليها عددًا من الكاميرات الحرارية بالإضافة للمراقبين لتسهيل دخول المصلين.ودعت وكالة الرئاسة العامة الجميع للتعاون مع التعليمات التي يتم إبلاغهم بها في ساحات وأروقة المسجد النبوي الشريف لتسهيل دخولهم وأدائهم عبادتهم.وكانت المملكة وضعت إجراءات احترازية في الحرمين الشريفين بتقليل اعداد المصلين والمعتمرين من أجل الحد من انتشار وباء كورونا.