يسأل المواطنون من وقت لآخر عن أسعار البنزين في مصر 2021، خاصة مع قرب دخول وقت ارتفاع المحروقات من خلال التدخل السادس للجنة تسعير المحروقات للإعلان عن قائمة الأسعار الجديدة، التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها كل ثلاثة أشهر، وفقا للنظام الجديد الذي تم تطبيقه في مصر خلال الفترة الماضية.





أسعار البنزين في مصر 2021

يتوقع خبراء بأنه يتم تثبيت أسعار البنزين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا المستجدة التي راح ضحيتها الآلاف حول العالم، وتكبدت في خسائر إقتصادية فادحة لدي بعض المؤسسات والشركات الخاصة على كافة الأصعدة، ويشار إلى أن أسعار البنزين لم ترتفع منذ ما يقرب من عام.





ووفقا لحسب تسعيرة لجنة المحروقات الأخيرة وآخر تحديث لأسعار البمزين، جاءت أسعار البنزين كالتالي البنزين 80 نحو 6.25 جنيه لكل لتر، ولتر البنزين 92 نحو 7.50 جنيه، وأما لتر البنزين 95 يبلغ 8.50 جنيه، بينما جاء سعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.





أسباب ارتفاع أسعار البنزين

ويرجع ارتفاع أسعار البنزين في مصر إلى عدة أسباب وفقا لما صرحت به مصادر مسؤولة من داخل أروقة وزارة البترول، وهي: سعر برميل النفط عالميا خلال آخر 3 أشهر، كما يؤثر على أسعارها سعر صرف الدولار، إضافة إلى تكلفة الإنتاج المحلي والاستهلاك.





ويشار إلى أن مجلس الوزراء، رد على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار البنزين ، وذلك بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة".





بينما نفت وزارة البترول ما تم تداوله بعد أن تواصل معها مجلس الوزراء المصري، موضحة أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي.

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