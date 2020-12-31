تصدٍّ حاسم لأي احتفالات.. انتشار أمني مكثف بالجيزة ليلة رأس السنة

شهدت مديرية أمن الجيزة حالة من الاستنفار الأمني منذ الساعات الأولي من صباح أمس، بالتزامن مع احتفالات أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، ووضعت الأجهزة الأمنية المختصة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، خطة أمنية محكمة للمرور بالأعياد في أمان، وتهدف الخطة الأساسية على حماية الكنائس لتأمين المواطنين.وتهدف الخطة الأساسية إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتصدي الحاسم لأي محاولة لإقامة احتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية، وتطبيق الغرامة والإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تنتشر القوات الأمنية في الشوارع والميادين الكبرى لمنع التجمعات أو الاحتفالات في المطاعم والكافيهات وضبط مخالفي قرار الغلق في المواعيد المحددة.وتضمنت الخطة الأمنية تأمين كل الكنائس والطرق المؤدية إليها، وتشديد الحراسة عليها، وشملت الخطة التي أعدها اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، عقب اجتماعه بقيادات المديرية، الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها في إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان فى الشارع المصري، وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين أثناء الاحتفالات، بالإضافة إلى تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها.وأكدت مصادر أمنية أنه تم الانتهاء من الخطة الأمنية لتأمين الكنائس منذ عدة أيام، حيث تم تعزيز الخدمات الأمنية فى محيط جميع الكنائس الموجودة بالمحافظة التي تضم 150 كنيسة من أكبر الكنائس بمصر، ومنها مطرانيتين هما مطرانية الجيزة ومطرانية طموه بأبو النمرس، وكنيسة العمرانية وإمبابة، وتعد كنيسة العذراء بالوراق هي أكبر الكنائس التى تشهد حضورًا مكثفًا فيما تعد المطرانية، هي أكبر مكان لتجمع القيادات الكنسية والأقباط والقيادات التنفيذية والسياسية.وأضافت المصادر أن الدوريات الأمنية بدأت الانتشار وعمليات تأمين الكنائس، منذ أمس لافتًا إلى أنه تم تعزيز هذه الخدمات الأمنية حول الكنائس الكبرى ذات الكثافة العددية، سواء في شمال الجيزة أو جنوبها وفى مناطق إمبابة ومدينة السادس من أكتوبر وكنائس أطفيح.وأشار المصدر إلى أنه تم نشر ضباط وأفراد المرور فى الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن الجيزة، لمتابعة الوضع لحظيًا.وقالت مصادر إن قوات الأمن وضعت إجراءات احترازية طوال مراسم الاحتفال، بالتعاون مع جميع قطاعات المديرية للعمل بها خلال الاحتفالات وذلك بهدف تحقيق الأمن العام للمواطنين، حيث تمركزت الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع في كافة الطرق والميادين، كما تتولي قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات عمليات تمشيط دورية لمحيط الكنائس، وأكدت أن الأوضاع هادئة بالشارع الجيزاوى.