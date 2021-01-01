أبرز أعراض كورونا لدى الأطفال





أعراض كورونا الأكثر شيوعًا لدى الأطفال

يعاني الصغار مثل الكبار من سعال جاف والتهاب في الحلق وحمى تختلف درجة شدتها من طفل لآخر.



يعاني الصغار مثل الكبار من سعال جاف والتهاب في الحلق وحمى تختلف درجة شدتها من طفل لآخر.

- سيلان الأنف لا يعتبر وحده عرضًا من أعراض كورونا لدى الأطفال لكنه مع احتقان الحلق يعد عرضا بالتأكيد.



- يعاني الكثير من الأطفال المصابين بالفيروس من الصداع.





- الطفح الجلدي كذلك عرض شائع لدى الأطفال المصابين بالفيروس.



- آلام العضلات والشعور بالإرهاق مع أكثر من عرض من الأعراض السابقة يشير لاحتمالية إصابة الطفل بالعدوى.



- ضيق التنفس لدى الصغار واحد من الأعراض غير المحتملة للفيروس على جسد الطفل.





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جدير بالذكر كون الطفل يحمل الفيروس لفترات أطول من البالغ وبعدها تبدأ ظهور أعراض مما يرجح احتمالية أن يكون الطفل حامل للفيروس مصدرا للعدوى بشكل أكبر من البالغ، كما أن المرض يتحور لدى الأطفال بشكل أبطأ لدى الصغار، وكون قرابة ثلث الاطفال الحاملين للفيروس في الموجة الأولى لم تظهر عليهم أي أعراض هذا لا يعني أن الثلثين الآخرين بمأمن عن المضاعفات الخطرة، كما أن أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد أصعب من سابقتها على الصغار والكبار.

جدير بالذكر كون الطفل يحمل الفيروس لفترات أطول من البالغ وبعدها تبدأ ظهور أعراض مما يرجح احتمالية أن يكون الطفل حامل للفيروس مصدرا للعدوى بشكل أكبر من البالغ، كما أن المرض يتحور لدى الأطفال بشكل أبطأ لدى الصغار، وكون قرابة ثلث الاطفال الحاملين للفيروس في الموجة الأولى لم تظهر عليهم أي أعراض هذا لا يعني أن الثلثين الآخرين بمأمن عن المضاعفات الخطرة، كما أن أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد أصعب من سابقتها على الصغار والكبار.