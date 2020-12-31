نائب يطلق مبادرة لتوفير كمامات مجانية لغير القادرين في قنا

أطلق اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، مبادرة لتوفير الكمامات المجانية لأبناء وجماهير دائرته الانتخابية بمحافظة قنا لتوزيعها على المواطنين من الفقراء وغير القادرين.وأصدر "رسلان" تكليفات لأعضاء حملته الانتخابية بتوفير الكمامات لكل من يطلبها داخل نطاق مراكز وقرى نجع حمادى والوقف ودشنا بمحافطة قنا، مؤكدًا ضرورة المساندة والدعم للجهود الحكومية فى الحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.وطالب النائب طارق رسلان فى بيان اليوم من جميع المواطنين الأثرياء والقادرين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى الاتجاه نحو شراء الكمامات وتوفيرها بالمجان لجميع المواطنين البسطاء والفقراء للمساهمة الحقيقية مع الدولة فى الحد من انتشار فيروس كورونا بعد ارتفاع معدلات الإصابة بهذا الفيروس، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج والوقاية لن تكون إلا بسلاح ولقاح الوعى.