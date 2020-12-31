وزير التعليم: بث المؤتمر الصحفى عن تأجيل الامتحانات «أونلاين»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المؤتمر الخاص به سيتم بثه مباشرة فى الثالثة عصرًا بعد قليل، وأشار إلى أنه سيتم بثه على الصفحات الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وكذلك الصفحة الرسمية له، وتنشر "الدستور" الروابط التي سيتم بث المؤتمر عليها.وكان مجلس الوزراء، قد وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 بنظام التعليم عن بُعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.