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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس الشيوخ يدين تفجيرات مطار عدن ويؤكد دعمه للشعب اليمنى

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:43 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إدانته بأشد العبارات، التفجيرات التى وقعت مؤخرًا فى مطار عدن، أثناء وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى المطار، قادمة من المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس النواب اليمنى سعيد سلطان سعيد البركاني، وقوف مصر حكومة وبرلمانا وشعبا مع الشعب اليمني الشقيق فى هذا المصاب الجلل، الذى أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من أبنائه.


وجاء نص الرسالة كما يلي:

تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لأداء مهامها الوطنية الموكلة إليها، وهو الهجوم الذى أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.

ومجلس الشيوخ المصرى يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامى الذى يستهدف المخلصين من حكومة وأبناء الشعب اليمني، ونحن على يقين بـأن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تُضعف من عزيمة الشعب اليمني أو تُثنى الحكومة اليمنية عن المضي قدما لتحقيق أمن وأمان ومصلحة بلادهم، عقب الإنجاز الذي تم التوصل إليه فى اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية.

ونحن إذ نعرب عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية، حكومة وبرلمانًا وشعبًا، لأهالي الضحايا والحكومة والشعب اليمني الشقيق، فإننا ندعو لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

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