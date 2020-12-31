أوكرانيا: نتطلع لعلاقات ديناميكية قوية مع أمريكا في عهد بايدن

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، اليوم الخميس إن بلاده تتطلع لعلاقات ديناميكية وحيوية مع الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.وأشار الوزير الأوكراني - إلى أن الاتجاهات الرئيسية للتعاون، ستكون في مجالات الأمن والإصلاحات والاقتصاد، مؤكدا أن أمريكا وأوكرانيا شريكان استراتيجيان، ولذلك فهما بحاجة إلى إضافة المزيد من التعاون لزيادة هذه الشراكة الاستراتيجية.