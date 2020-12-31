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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: أتطلع للعمل مع الرئيس القبرصي وحكومته

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:55 م
جو بايدن
جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس وحكومته لمجابهة التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان معربًا عن رغبته في عقد اجتماع مع أناستاسيادس.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الخميس، إن بايدن قال ذلك في خطاب أرسله للرئيس القبرصي ليشكره على تهنئته له بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضاف كوشوس أن بايدن قال في الخطاب إنه ونائبته كامالا هاريس سيتوليان شئون الرئاسة في عصر يشهد تحديات عالمية مثل جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ، وهي تحديات تمتد خارج نطاق الحدود الوطنية وتتطلب تعاونًا دوليًا.

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