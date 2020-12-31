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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

أولها أغنية دورك جاي.. 4 أسباب جعلت ويجز مطرب 2020 الأول

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:46 م
ويجز
ويجز
أحمد عارف
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بعد إعلان منصة Spotify عن تتويج مطرب الـ«trap» ويجز الأكثر إستماعًا خلال عام 2020 وتربعه عرش الموسيقى في مصر بأغنية «دورك جاي»، شهد الوسط الموسيقي ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل حول تفوق ويجز ودخوله المنافسة بخمسة أغنيات دفعة واحدة، بجانب أن النجم عمرو دياب جاء فى المركز الثاني، لذلك تصدرت مؤشرات البحث على جوجل حول ويجز وتساؤلات الجمهور عن أحقية بوصفه ملكًا على عرش الموسيقى فى 2020 لذلك بحثنا عن الأسباب التي جعلت ويجز الأكثر إنتشارًا في 2020.

الكيف
الكيف
- «دورك جاي» ونظرية مزاجنجي
نال ويجز بلقب الأكثر استماعًا هذا العام وفقًا لنسب المشاهدة التي حصل عليها عن أغنية «دورك جاي»، ورغم أن كلمات الأغنية لم يكن بالسهولة فهمها من أول مرة وأن أكثر ما تتميز به الأغنية هو الشكل الموسيقي الذي اعتمد عليه في كل أغنياته والمزج بين موسيقي الهيب هوب والراب.

تكرار السماع كان سببًا فى أن تثبت كلمات ولحن الأغنية فى أذهان الجمهور بعد أن خدم التوقيت الأغنية وقت صدورها في 11 مارس تزامنًا مع بداية الإعلان عن وقف كل الأنشطة الفنية والتجارية فى مصر والبدء فى عملية الإغلاق والحظر الجزئي، ووقتها لجأ الجمهور إلى المنصات الإلكترونية ومواقع الفيديوهات الشهيرة مثل "التيك توك" وكانت أغنية ويجز الأكثر تداولًا على هيئة مقاطع فيديو للشباب والفتيات على هذه المواقع.
الغسالة
الغسالة
- عرض «الغسالة» زاد من فرص انتشاره

مع بدء انتشار أغنية «دورك جاي» لم يكن معظم الجمهور الذي عرف الأغنية وبدأ يسمعها باستمرار يعلم اسم مطرب الأغنية، حتى بدأت الدولة في الفتح الجزئي في المطاعم والسينمات والمسارح بنسبة تشغيل 25 % وكانت دور العرض للمرة الأولى فى تاريخها لا يوجد بها سوى فيلم واحد وهو «الغسالة» الذي قدم بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد، وهنا تم ولادة إسم ويجز فى الشارع المصري صاحب الأغنية الدعائية للفيلم التى تحمل نفس الاسم «الغسالة»، ومع تصدر إسمه للمشهد بدء الجمهور فى البحث عن إسمه وسماع اغنية وظهر في ساحات السوق الغنائي بقوة.
ويجز شاكوش
ويجز شاكوش
- استغلال تريند شاكوش وعمر كمال

رغم أن ويجز كانت أغنياته تحصل على نسب مشاهدة عالية إلا أن الساحة الغنائية وتحديدًا جمهور "الأندر جراوند والراب والمهرجانات"، لم يكن له حديث سوى عن ثنائي المهرجانات عمر كمال وشاكوش وبعد إصدار أخر أغنياتهم «لاغبطيطا»، طلب ويجز من شاكوش فى تقديم ديو غنائي وتم تنفيذ أغنية «سالكة» التي رفعها شاكوش على قناته الخاصة على موقع "يوتيوب" وتخطت 22 مليون مشاهدة حتى الآن.
ويجز
ويجز
- مطلوب فى الحفلات والتذكرة بـ 600 جنيه

بعد أن أصبحت أغنياته من الأكثر سماعًا على موقع "يوتيوب"، أصبح مطلوبا في إحياء الحفلات، وتم إدراج إسمه في حفلات السنة الجديدة قبل قرار رئيس الوزراء بإلغاء احتفالات راس السنة، وكان من المفترض أن يقدم حفلاَ غنائيًا بالتجمع الخامس وقيمة التذكرة 600 جنيها.

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