أندريه زكي: رسالة الميلاد طمأنينة في هذا الوقت الصعب (فيديو)

وجه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم، رسالته بعيد الميلاد المجيد.وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فيديو له: "عام 2020 من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب، دعونا نتمسك بكلمة الله التي تحمل رجاءً أغنى بكثير من التحديات التي نواجهها، وتابع أصلي أن نراجع حياتنا وعلاقتنا مع الله وأننا نعلن يا رب أننا لك، ولغيرك لن نكون، والميلاد ليس فقط فرصة لتوبة شخصية بل أيضًا فرصة لعمل الرحمة للذين يحتاجون أمل، وأصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة".واختتم رسالته قائلا:"سيقام احتفال الميلاد هذا العام مقتصرًا على رؤساء المذاهب الإنجيلية وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ويذاع على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية والبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء 5 يناير الساعة 7 مساءً".