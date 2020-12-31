تفاصيل حفلات ليلة رأس السنة 2021

يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي " جوجل" لمعرفة مواعيد عرض حفلات ليلة رأس السنة 2021 المزمع إقامتها عبر قنوات التلفاز ومنصات الإنترنت عقب قرار مجلس الوزراء بإلغاء كافة الحفلات الغنائية التي تقام عادة في الفنادق الكبرى والمسارح بمختلف المحافظات ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19

مواعيد عرض حفلات ليلة رأس السنة 2021

لجأ عدد كبير من الشركات المنظمة لحفلات رأس السنة 2021 عقب قرار اللجنة الموكلة بإدارة أزمة كورونا بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال برأس السنة إلى إقامة حفلات تذاع عبر القنوات التليفزيونية والمنصات الإلكترونية للاحتفال برأس السنة في ظل التباعد الاجتماعي، حيث قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إقامة حفل غنائي تجمع بين المطرب تامر حسني والمطربة نانسي عجرم يتم إذاعتها عبر قنوات أون والحياة، بينما تحتفل شركة قنوات النهار برأس السنة بإقامة حفلا لنجمي الغناء هاني شاكر وأحمد شيبة عبر برنامج الإعلامية ياسمين الخطيب.

الحفلات الملغاة بسبب فيروس كورونا

تسبب قرار اللجنة الموكلة بإدارة أزمة كورونا في إلغاء عدد من الحفلات الغنائية خلال الاحتفالات برأ السنة الميلادية 2021 وهى حفلة المطرب عمرو دياب وحكيم ومحمد فؤاد ومحمد حماقي والمطربة أصالة التي كان من المفترض أن تقام في مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، كما تم إلغاء كافة الحفلات المقامة في دار الأوبرا المصرية خلال رأس السنة .

نجوم الغناء الغائبين عن حفلات رأس السنة

فيما يبحث الكثيرين من المواطنين خلال العزل المنزلي عن مواعيد عرض حفلات ليلة رأس السنة 2021 تغيب الكثير من الفنانين عن ساحة الغناء أثناء رأس السنة لعل أبرزهم الفنان وائل جسار والفنانة أصالة الذين لم يتعاقدا على أى حفلات غنائية بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد كوفيد 19





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